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Окупанти поповнюють втрати та обстрілюють область: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

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Окупанти поповнюють втрати та обстрілюють область: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

Фото: Associated Press

У Харківській області російські окупанти поповнюють втрати та обстрілюють українських захисників.

Також росіяни намагаються забезпечити свої підрозділи боєприпасами. 

Про це 25 червня повідомили в Генштабі ЗСУ. 

"На Слобожанському напрямку противник вживає заходів з забезпечення своїх підрозділів боєприпасами. Здійснює заходи з поповнення втрат. На Харківському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ та елементи інфраструктури населених пунктів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території цієї держави існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах. 

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