Окупанти поповнюють втрати та обстрілюють область: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

У Харківській області російські окупанти поповнюють втрати та обстрілюють українських захисників.
Також росіяни намагаються забезпечити свої підрозділи боєприпасами.
Про це 25 червня повідомили в Генштабі ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку противник вживає заходів з забезпечення своїх підрозділів боєприпасами. Здійснює заходи з поповнення втрат. На Харківському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ та елементи інфраструктури населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території цієї держави існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.
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