Окупанти поповнюють запаси: в Генштабі повідомили, що відбувається у прикордонних районах Курської області

На Сіверському напрямку підрозділи російських окупантів обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, військові злочинці РФ продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Крім того, окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування.
“За наявною інформацією, підрозділи збройних сил російської федерації, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що окупанти ховаються у школах і ведуть звідти обстріли.
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