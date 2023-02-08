Окупанти, попри великі втрати, намагаються продавити оборону ЗСУ у 5 найгарячіших точках фронту

ЗСУ завдають армії РФ потужних ударів, окупанти несуть великі втрати, однак їхні спроби продавити оборону України у п’яти найгарячіших точках фронту тривають.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий оглядач, колишній речник ЗСУ Владислав Селезньов.

"Ситуація там дуже складна. П’ять основних і п’ять фактично критичних областей на сході російсько-українського фронту, де путінська армія, попри величезні людські й технічні втрати, пробує протиснути нашу оборону", — повідомив експерт.

Він також назвав напрямки, де точаться бої.

"Це напрямок на Куп’янськ, це Лиманський напрямок, це напрямок у районі Бахмута, це Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, там традиційно точаться бої, і це район Вугледара. Коли ми з вами часто чуємо повідомлення про те, що ось-ось Путін перейде в масштабний контрнаступ, я завжди ставлю собі запитання, а що відбувається зараз на фронтах", — додав Селезньов.

Від 25 січня не стихають найпотужніші піхотно-артилерійські атаки в районі Вугледара, де росіяни зосередили щонайменше три свої бригади й до п’яти полків, намагаючись видавити українських військових на цій ділянці фронту. Однак, за словами експерта, в них нічого не виходить. Окупанти зазнають величезних втрат, але, тим не менш, безперервні і багатогодинні атаки тривають.

"Місто-фортеця Бахмут у всіх на слуху останні 5 місяців. Путінська армія увірвалася на околиці міста, і тривають бої на півночі, на сході, на півдні цього населеного пункту. Але майбутнє, доля міста-фортеці Бахмут напряму залежить від того, чи вдасться українським Силам оборони втримати хоча б одну лінію постачання. Очевидно, що без стабільного зв’язку між Бахмутом і великою землею утримати цю ділянку буде вкрай складно", — сказав Селезньов.

Щодо ситуації в напрямку на Куп’янськ та на Кремінну, то там, за даними військового оглядача, російська окупаційна армія розмістила одну з найелітарніших своїх частин — 76 повітряно-десантну дивізію. Там ідуть дуже сильні бої.

Експерт зазначив досить серйозне збільшення російських втрат.

За його словами, 7 лютого росіяни понесли потужні втрати — тисячу загиблими особами.

"Путін не звертає уваги абсолютно на величезні людські втрати, тому що бачить перед собою мету вийти до початку березня на адміністративний кордон у Донецькій і Луганській області, і до цієї мети прагне. Наскільки успішним буде його наступ? Я маю досить серйозні сумніви, тому що 42% території Донецької області все ще перебувають під контролем українських Сил оборони, а система рубежів оборонних позицій і, власне кажучи, подекуди й навіть рельєф місцевості всіляко сприяють тому, щоб українська армія не просто тримала оборону, а ще й накопичувала сили, засоби й ресурси для подальшого контрнаступу", — сказав Селезньов.

Як сказав експерт, у РФ приховують реальні втрати своєї армії. Російські генерали не переймаються такими питаннями, як евакуація тіл загиблих російських солдатів.

"Зокрема, про це свідчать короткі відео з лінії фронту, на яких видно, що тіла залишаються на пожирання диким звірам або ж просто гниють просто неба", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, за час повномаштабної війни від 24 лютого 2022 року станом на 8 лютого 2023 року ЗСУ знищили 134 100 солдатів армії РФ. За добу ліквідовано ще 910 окупантів.

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