Окупанти попри заяву про "деескалацію" не зменшують військову активність під Києвом

Окупанти попри заяву про "деескалацію" не зменшують військову активність під Києвом

Ситуація в Чернігові аналогічна.

Російські окупанти, попри обіцянку влади РФ відвести частину військ із Чернігівської і Київської областей, продовжують обстрілювати регіони. Усю ніч поблизу Ірпеня точилися бойові дії.

Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Також читайте Арестович повідомив, коли закінчиться війна в Україні і за якої умови люди зможуть повернутися до Києва

"Тому поки що говорити про те, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямку, не доводиться", - сказав Денисенко.

Також голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що у регіоні не спостерігається анонсованого зменшення активності військ РФ.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити хибну уяву щодо відмови окупантів від оточення Києва.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявила, що заяви Міноборони Росії про виведення деяких своїх підрозділів з Київського напрямку можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні.

А от речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що це не відведення військ, а переміщення. За його словами, Росія передислоковує війська для наступу на інші райони України. Він додав, що не потрібно "обманювати себе заявами Росії" нібито про відведення військ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.