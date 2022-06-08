Окупанти поранили 3 людей та пошкодили 20 будинків: ситуація у Запорізькій області

Окупанти поранили 3 людей та пошкодили 20 будинків: ситуація у Запорізькій області

Росіяни не проводили активних бойових дій у Запорізькій області, проте продовжували обстрілювати позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру.

Протягом минулої доби внаслідок російських артилерійських ударів в районі с. Таврійське та смт. Комишувахи на Запоріжжі отримали осколкові поранення неповнолітній хлопець, місцеві чоловік та жінка.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Крім цього, зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура Оріхова, Гуляйполя, Комишувахи та с. Таврійське. Частково пошкоджено близько двадцяти будинків, олійниця, автомобіль та приміщення магазину.

Російські окупанти продовжують викрадати людей. В місті Мелітополь та Токмак, селі Копані Пологівського району викрали трьох місцевих чоловіків.

Російські загарбники продовжують займатися мародерством на тимчасово зайнятих територіях. В с. Новокам’янка, Кінські Роздори, Кам’янка, Солодководне, смт. Більмак Пологівського району та с. Дніпровка Василівського району окупанти викрали шість легкових та три вантажних автівки.

Сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку. Протягом минулої доби наші воїни знищили: 19 осіб особового складу противника, 14 поранили; знищили 6 бойових броньованих машин, 3 автомобільної техніки, 1 міномет. Разом з цим, знищено два ворожі склади боєприпасів.

Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ відбили 11 ворожих атак та знищили 3 склади з боєприпасами.

Читайте також: