Окупанти порушують наказ Путіна: Арестович про ситуацію в Маріуполі

Ворог продовжує блокаду Маріуполя та не дозволяє евакуацію мирного населення, зокрема із заводу "Азовсталь".

Російські окупанти продовжують тримати в заручниках маріупольців, при цьому брешуть про те, що вони 25 квітня організували гуманітарні коридори з оточеної РФ "Азовсталі" в Маріуполі.

Ворог продовжує атакувати район оборони ЗСУ в Маріуполі - завод "Азовсталь". Окупанти використовують авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами, ведуть вогонь танками.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав 25 квітня у відеозверненні.

"Намагається просуватися туди штурмовими групами, тобто порушує, як може, наказ власного верховнокомандувача, президента Російської Федерації Володимира Путіна. Що, скажемо так делікатніше, зайвий раз показує, з ким ми воюємо. Цензурні слова тут важко підібрати", - сказав він.

Нагадаємо, на Великдень окупанти депортували з Маріуполя до Росії майже 150 людей, серед них діти.

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