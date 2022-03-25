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Окупанти пошкодили 59 культових споруд у восьми областях України - Держетнополітики

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Окупанти пошкодили 59 культових споруд у восьми областях України - Держетнополітики

Державна служба з етнополітики та свободи совісті

У відомстві підготували інтерактивну карту, яка дає змогу бачити всі постраждалі об'єкти.

З початку повномасштабної війни Росії проти України від атак загарбників уже постраждали щонайменше 59 культових споруд у восьми областях. 

Про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті. 

"З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також підготували інтерактивну карту, яка дає змогу бачити всі постраждалі об'єкти.

Нагадаємо, у Києві встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. 

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