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Окупанти пошкодили ​​інфраструктуру "Укренерго" – де може не бути світла

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти пошкодили ​​інфраструктуру "Укренерго" – де може не бути світла

ЛЕП / Фото: pixabay.com

Ворог пошкодив повітряні лінії електропередачі внаслідок нічної атаки по Україні.

В центральному регіоні України внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджені ​​магістральні повітряні лінії електропередачі "Укренерго" та лінії розподілу обленерго. Надійність енергоживлення в регіоні знижена.  

Про це повідомляє преслужба "Укренерго".

"Наші ремонтні бригади разом з колегами вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

Енергетики закликали людей економити електроенергію та не перевантажувати мережі.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада окупаційні війська Росії масовано атакували Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад шість годин. ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку дронами по столиці.

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Дата публікації
Перегляди
481
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