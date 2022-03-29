Окупанти пошкодили лінію електропередач, яка з'єднувала міста Луганщини: Сєвєродонецьк знеструмлений

Ремонтні роботи ускладнюються відсутністю техніки, яку знищили росіяни.

Російські окупанти пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене.

Про це 29 березня повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з'єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звісно, відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води. Спеціалісти-лінійники вже виїхали на огляд місця аварії на ЛЕП. Час ремонту залежатиме від обсягів пошкоджень", – зазначив Гайдай.

Він також додав, що ремонтні роботи ускладнюються відсутністю у фахівців ТОВ "ЛЕО" і місцевих РЕМів необхідної кількості спецтехніки. Бо вчора під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п’ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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