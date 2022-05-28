Окупанти пошкодили міст Сєвєродонецьком та Лисичанськом, у ворога значні втрати на Луганщині

Окупанти пошкодили міст Сєвєродонецьком та Лисичанськом, у ворога значні втрати на Луганщині

Росіяни не припиняють обстрілювати Луганську область.

Окупантів країни-агресорки вдалося потиснути на раніше зайняті позиції. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Втім, проїзд між містами зберігається.

Про це повідомив голова голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у росіян значні втрати. Вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, загарбники не залишають спроб вийти в тил українських військ та порушити логістичне забезпечення Луганської області.

Протягом доби Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі. Подекуди розпочиналися вуличні бої. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 14 багатоповерхівок.

Крм того, серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Також зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську, у селищ Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Загалом, за минулу добу на Донбасі відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи ППО знищили БпЛА типу «Орлан-10».

Нагадаємо, розпочалась 94 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують штурм на Донбасі, але успіху не мають, ЗСУ відбили вісім атак країни агресорки протягом доби. Детальніше про ситуацію на фроні - у ранковому зведенні 28 травня.

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