Окупанти пошкодили на Луганщині ще 11 будинків цивільних: з-під завалів врятували чотирьох осіб

Унаслідок обстрілів постраждало двоє осіб.

Російська армія не припиняє обстріли в Луганській області: гатять по об'єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Протягом минулої доби, 26 березня, росіяни пошкодили 11 будинків. Це три багатоповерхівки та вісім приватних будинків, які пошкодило вогнем армії країни-агресорки в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

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Крім того потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста. Також внаслідок ворожих атак упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду.

Внаслідок дій армії Російської Федерації постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо.

За словами Гайдая, українські війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої.

Як повідомлялося, у Луганській області з психоневрологічного інтернату евакуювали понад 120 людей літнього віку на Буковину. Внаслідок атак російських окупантів були практично знищені жилі приміщення Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату. На момент обстрілу персонал та підопічні перебували в укритті. Саме тому людям вдалося вижити.

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