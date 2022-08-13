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Окупанти пошкодили теплотрасу у Харкові, яка вже була підготовлена до опалювального сезону (фото)

Окупанти пошкодили теплотрасу у Харкові, яка вже була підготовлена до опалювального сезону (фото)

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Окупанти пошкодили теплотрасу у Харкові, яка вже була підготовлена до опалювального сезону (фото)

Фото: Харківська міська рада

Теплотраса пошкоджена внаслідок нічного ракетного удару по Харкову.

У Харкові комунальники від ночі ліквідовують наслідки ворожого ракетного удару по одній з магістралей центрального опалення. 

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради. 

"Як повідомили на підприємстві, раніше цю теплотрасу вже підготували до опалювального сезону. Але сьогодні вночі вибухова хвиля пошкодила трубопровід і люки під нею. Тепер магістраль, яка взимку гріє 25 будинків харків'ян, доведеться замінити", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині: до лікарні потрапили двоє дорослих і школяр.

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