Окупанти пошкодили теплотрасу у Харкові, яка вже була підготовлена до опалювального сезону (фото)

У Харкові комунальники від ночі ліквідовують наслідки ворожого ракетного удару по одній з магістралей центрального опалення.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"Як повідомили на підприємстві, раніше цю теплотрасу вже підготували до опалювального сезону. Але сьогодні вночі вибухова хвиля пошкодила трубопровід і люки під нею. Тепер магістраль, яка взимку гріє 25 будинків харків'ян, доведеться замінити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині: до лікарні потрапили двоє дорослих і школяр.

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