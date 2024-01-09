Окупанти посилено готуються до оборони Криму: партизани показали фото

Армія Росії готується до оборони тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".

"Окупанти готуються до оборони Криму!" – йдеться у повідомленні.

В "Атеш" зазначили, що окупанти серйозно сприймають можливість українських військових підійти до півострова. Проте ворогу не допоможуть жодні оборонні споруди.

Оборонні споруди РФ у Криму

Оборонні споруди РФ у Криму

"Лише 65 кілометрів відокремлюють їх від мети", - наголосили партизани.

У Криму протягом місяців фіксують системні зусилля окупантів щодо підготовки до оборони Криму, зокрема:

створюються вогневі точки;

споруджуються нові фортифікаційних споруд та зміцнюються старі;

створюється "тероборона";

посилюються патрулі.

Нагадаємо, РФ перекинула до Севастополя свій найновіший десантний корабель (подробиці, фото).

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