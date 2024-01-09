Окупанти посилено готуються до оборони Криму: партизани показали фото

Росіяни продовжують підготовку до оборони півострова Крим.
Армія Росії готується до оборони тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".
"Окупанти готуються до оборони Криму!" – йдеться у повідомленні.
В "Атеш" зазначили, що окупанти серйозно сприймають можливість українських військових підійти до півострова. Проте ворогу не допоможуть жодні оборонні споруди.
"Лише 65 кілометрів відокремлюють їх від мети", - наголосили партизани.
У Криму протягом місяців фіксують системні зусилля окупантів щодо підготовки до оборони Криму, зокрема:
- створюються вогневі точки;
- споруджуються нові фортифікаційних споруд та зміцнюються старі;
- створюється "тероборона";
- посилюються патрулі.
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