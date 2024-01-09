Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти посилено готуються до оборони Криму: партизани показали фото

Окупанти посилено готуються до оборони Криму: партизани показали фото

Окупант в Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Росіяни продовжують підготовку до оборони півострова Крим.

Армія Росії готується до оборони тимчасово окупованого Криму.  

Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".

"Окупанти готуються до оборони Криму!" – йдеться у повідомленні.

В "Атеш" зазначили, що окупанти серйозно сприймають можливість українських військових підійти до півострова. Проте ворогу не допоможуть жодні оборонні споруди.

Оборонні споруди РФ у Криму / ©
Оборонні споруди РФ у Криму
Оборонні споруди РФ у Криму / ©
Оборонні споруди РФ у Криму

"Лише 65 кілометрів відокремлюють їх від мети", - наголосили партизани.

У Криму протягом місяців фіксують системні зусилля окупантів щодо підготовки до оборони Криму, зокрема:

  • створюються вогневі точки;
  • споруджуються нові фортифікаційних споруд та зміцнюються старі;
  • створюється "тероборона";
  • посилюються патрулі.

Нагадаємо, РФ перекинула до Севастополя свій найновіший десантний корабель (подробиці, фото).

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація