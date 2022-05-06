Окупанти посилили обстріли у Запорізькій області: ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі

Окупанти посилили обстріли у Запорізькій області: ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі

На Запорізькому напрямку ворог застосовує артилерію, авіацію та ракети. Ворожі війська завдали ракетних та авіаударів по цивільній інфраструктурі.

Російські війська 6 травня активізували обстріли у Запорізькій області. Окупанти застосовують артилерію, авіацію та ракети.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сьогодні російська армія близько 11:00 обстріляла з авіації та артилерії село Гуляйполе. Також окупанти здійснили масований обстріл міста Оріхів. Ворожі війська завдали ракетних та авіаударів по цивільній інфраструктурі.

Раніше жителька окупованих російськими військами територій у Запорізькій області, ім'я якої з міркувань безпеки ми не зазначаємо, розповіла ТСН.ua про ситуацію у їхньому селищі та життя в окупації.

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