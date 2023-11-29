Окупанти посилили активність на Таврійському напрямку – яка там ситуація

Російські окупаційні війська значно збільшили активність та залучають бронетехніку на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Ворог минулої доби значно збільшив активність. Задіює бронетехніку. На таврійському напрямку завдав 17 авіаударів, чотири ракетних удари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 1006 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Загальні втрати ворога за добу на цьому напрямку склали 639 осіб, ще 4 окупанти здалися в полон.

Крім того, було знищено 48 одиниць військової техніки, зокрема, 4 танки, 7 бронемашин, 4 артилерійських системи, 22 безпілотники, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та ще один важливий об’єкт ворога, 33 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Тарнавський наголосив, що наразі триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, російські диверсанти намагаються прорвати північний кордон України – військові розповіли про активність ворога.

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