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Окупанти посилили атаки позиції ЗСУ на напрямку Горлівка-Торецьк: яка там ситуація

Окупанти посилили атаки позиції ЗСУ на напрямку Горлівка-Торецьк: яка там ситуація

Російські військові

Протягом минулої доби ворог здійснив на Торецькому напряммку 15 атак.

Нещодавно російська війська розпочали активні бойові дії на напрямку Горлівка-Торецьк та тиснуть на позиції ЗСУ

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у неділю, 23 червня.

За його даними, протягом минулої доби ворог здійснив 15 атак. Сили оборони відбили їх. 

"Останнім часом на цьому напрямку розпочалися активні бойові дії. Зокрема, ворог підтримує свої активні бойові дії ще й авіацією, яка завдає ударів КАБами на напрямку Горлівка-Торецьк. Минулої доби там ворог був активний – це 15 ворожих атак, які силами наших оборонців були відбиті. Зокрема, по Нью-Йорку та Торецьку ворог застосовував авіацію", - розповів Волошин.

Він додав, що напруженою є також ситуація і на Покровському напрямку. Це райони населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Карлівка, Невельске, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка 1 та Новопокровськ.

"Там противник намагався витісняти наші підрозділи, однак Сили оборони давали адекватну відсіч ворогу. Ворог задіював усі наявні засоби вогневого ураження. Це й авіація й артилерія, й озброєння бойових машин, БПЛА, FPV-дрони", - зазначив Волошин.

Нагадаємо, у Генеральному штабі розповіли про напружену ситуація на фронті. Більше про обстановку читайте ТУТ.

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