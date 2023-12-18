Окупанти посилили атаки вздовж всієї лінії фронту – Гуменюк

Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на війні.
Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що наразі активізація окупантів відбувається фактично вздовж всієї лінії фронту. За її словами, до цього все йшло. Адже у російських загарбників була вимушена активність перед 14 грудня – "прямою лінією" президента-диктатора РФ Володимира Путіна.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
"Вони були буквально накручені всі цією подією і мали завдання принести якусь жадану перемогу. Але не так сталося, як гадалося, і вони були змушені знову вдатися до терору більш глибоких тилів. Ми спостерігали хвилі дуже потужних атак – дронових, мішаних, ракетних ударів у більш глибокі території. Тобто коли вздовж лінії фронту в них нічого не виходить, вони вдаються до глибокого терору", - пояснила вона.
Нагадаємо, Генштаб повідомив, що наразі відбувається на усіх ділянках фронту.
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