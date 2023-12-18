Окупанти посилили атаки вздовж всієї лінії фронту – Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що наразі активізація окупантів відбувається фактично вздовж всієї лінії фронту. За її словами, до цього все йшло. Адже у російських загарбників була вимушена активність перед 14 грудня – "прямою лінією" президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Вони були буквально накручені всі цією подією і мали завдання принести якусь жадану перемогу. Але не так сталося, як гадалося, і вони були змушені знову вдатися до терору більш глибоких тилів. Ми спостерігали хвилі дуже потужних атак – дронових, мішаних, ракетних ударів у більш глибокі території. Тобто коли вздовж лінії фронту в них нічого не виходить, вони вдаються до глибокого терору", - пояснила вона.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що наразі відбувається на усіх ділянках фронту.

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