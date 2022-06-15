Окупанти посилили контроль і змушують свідчити проти ЗСУ: яка ситуація в Маріуполі 15 червня

Окупанти посилили контроль і змушують свідчити проти ЗСУ: яка ситуація в Маріуполі 15 червня

В окупованому Маріуполі росіяни підключили електрику "для фото" і примушують місцевих мешканців свідчити про "злочини ЗСУ", яких не існує. Злочинці РФ посилюють режим контролю і планують відкрити розбомблений ними ж драмтеатр.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 14 червня.

Не більше однієї лампочки в квартирі: у Маріуполі росіяни підключили електрику "для фото"

В одному районі Маріуполя російські окупанти частково підключили електрику, але мешканцям звеліли увімкнути не більш однієї лампочки в квартирі. Росіяни увімкнули електрику в обсязі, "достатньому для створення фото про "життя повертається".

Шантажують харчами або погрожують в'язницею: як окупанти примушують маріупольців свідчити про "злочини ЗСУ"

У захопленому Маріуполі окупанти змушують місцевих "свідчити" про злочини українських військ, яких не існує. Окупанти вимагають від маріупольців у заявах про компенсацію за житло вказувати "знищене українською армією".

"Це названо основною умовою проведення виплат. Не пишеш – не отримуєш гроші. По факту, про обіцянки компенсацій вже забули, але тисячі письмових власноруч складених заяв вже на руках", – зазначив радник мера міста Петро Андрющенко.

В Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю

В окупованому Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю та встановлюють нові блокпости. Виїхати на неокуповану територію України громадяни можуть тільки через Донецьк або Росію.

У Маріуполі окупанти вивезли всі книги зі вцілілого приміщення бібліотеки

В окупованому Маріуполі зі вцілілого приміщення бібліотеки загарбники вивезли всі книги. Українські книжки відсортовано до завантаження в окремий автобус, який, за словами джерел, поїхав до Донецька.

У Мережі показали сюрреалістичний ранок в захопленому росіянами Маріуполі

В захопленому і знищеному росіянами Маріуполі відбуваються страшні речі, які надзвичайно складно осягнути для людей в 21 столітті. У Мережі показали, як минають дні у Маріуполі, який перебуває у блокаді РФ від березня, де загинули тисячі мирних людей.

"Танок на кістках": окупанти планують відкрити розбомблений ними ж драмтеатр Маріуполя

Російські окупанти планують відкрити театральний сезон у розбомбленому ними ж Маріупольському драмтеатрі, де загинули сотні мирних мешканців.

Нагадаємо, Росія повернула Україні 282 загиблих захисників Маріуполя. Родичі почали проходити ДНК-експертизу для ідентифікації своїх близьких, які захищали "Азовсталь", але стан тіл такий, що на упізнання підуть місяці.

8 років тому Маріуполь звільнили від росіян, але окупанти повернулися і рівняють місто з землею

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