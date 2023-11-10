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Загарбники посилили перевірку телефонів на окупованих територіях: шукають партизанів

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Загарбники посилили перевірку телефонів на окупованих територіях: шукають партизанів

Телефон / Фото: pixabay.com

Росіяни перевіряють за якими Telegram-каналами слідкують українці.

Російські загарбники продовжують на окупованих територіях посилили перевірки телефонів серед місцевого населення, намагаючись знайти учасників українського підпілля.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог знову намагається знайти членів українського підпілля й посилює так звані "контрдиверсійні заходи". В межах останніх, росіяни посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

У Центрі уточнили, що росіяни перевіряють також за якими Telegram-каналами слідкують українці.

"Перевірки проводяться вибірково на вулицях й наявність паспорта ворога не рятує від перевірки. Тому закликаємо українців чистити телефони перед виходом на вулицю", — додали українські підпільники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях залучають дітей до співпраці з армією країни-агресорки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

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Дата публікації
Перегляди
83
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