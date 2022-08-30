Окупанти посилили пошук коригувальників та диверсантів на Херсонщині

Окупанти посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини – зокрема, вони шукають коригувальників вогню та членів ДРГ через контрнаступальні дії ЗСУ на півдні.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"На тлі діяльності ЗСУ в регіоні орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини. Це відбилося на кількості патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блокпостах. Шукають коригувальників та членів ДРГ. Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні", - розповів він.

Соболевський закликав місцеве населення бути обережним, перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю, оскільки окупанти свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення.

Нагадаємо, Росія відправляє у бік Херсонщини колони техніки з Криму.

Читайте також: