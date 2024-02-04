Окупанти посилили примусову мобілізацію на лівобережжі Херсонщини - Гуменюк

Російські окупанти на лівобережжі Херсонської області силоміць нав’язують громадянство РФ і формують із місцевих чоловіків мобілізаційний ресурс.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ сьогодні, 4 лютого, повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що оскільки на окупованій частині півдня України загарбники зосередили чималий ресурс, вони мають можливість поповнювати втрати в особовому складі. Також росіяни не припиняють приховану мобілізацію, зокрема на тимчасово окупованій території.

"Вони не припиняють здійснювати приховану мобілізацію серед населення тимчасово окупованих територій України, продовжуючи розгортати додаткові контрольно-пропускні пункти, блокпости. Окупанти перевіряють документи, переводять людей насильно в російське громадянство і, відповідно, чоловіче населення в цьому випадку фактично автоматично переходить в категорію мобілізаційного ресурсу", — сказала Гуменюк.

За її словами, після отримання російського паспорта всі дані людини передають у пункт комплектування, і чоловік призовного віку фактично одразу ж стає одним із членів загону так званої "територіальної оборони" в конкретному населеному пункті.

Раніше Гуменюк повідомила, що кількість ворожого угруповання на лівому березі Дніпра оцінюється у понад 70 тисяч особового складу й сотні одиниць озброєння та техніки. З її слів, не всі окупанти та техніка розташовані безпосередньо вздовж лінії фронту. Вони перебувають у більш глибоких тилах, звідки їх підтягуються як додатковий ресурс.

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