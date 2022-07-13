Окупанти посилили роботу ДРГ в Луганській області: виходять на блок-пости у формі ЗСУ

У Луганській області російські війська посилили роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп. Так, на блок-пости захисників виходять найманці, які розмовляють українською мовою та переодягнені у форму ЗСУ.

Водночас окупанти не наважуються йти в наступ у Луганській області.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Мережі 13 липня.

"Рашисти посилили роботу своїх ДРГ кількісно та якісно: на наші блок-пости виходять найманці з "Ліги", що говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму", – йдеться в повідомленні.

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За словами Гайдая, загалом ситуація в Луганській області більш-менш стабільна.

"Орки не наважуються йти в наступ. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами. Але тим не менш, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безуспішно", – зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, протягом 13 липня ЗСУ знищили п'ять складів зі зброєю російських окупантів, зокрема один із них – у Луганську.

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