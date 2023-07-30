Окупанти посилили шантаж на ЗАЕС: міністр енергетики назвав причину

На Запорізькій АЕС є певне загострення у шантажі з боку окупантів.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС останнім часом загострився шантаж росіян через контрнаступ Збройних сил України.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз абсолютно очевидно, що є певне загострення в цьому шантажі з боку Росії, і я думаю, це безумовно пов'язано з розвитком контрнаступу, вони намагаються підняти градус напруги досить відчутно. Сам факт їхнього перебування на станції є загрозою, тому загроза може бути реалізована у будь-який час", - зазначив міністр.

Галущенко зауважив, що на ЗАЕС зараз перебувають чотири інспектори МАГАТЕ і вони не здатні отримати доступ до всіх об'єктів станції, внаслідок чого, за його словами, виникає проблема браку інформації.

"Вони теж отримують обмежену кількість інформації і в цьому полягає велика проблема. Тому що ми, Україна… ми відрізані від офіційного моніторингу того, що там відбувається. Ми маємо єдине офіційне джерело, і це експерти МАГАТЕ", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, 5-й енергоблок ЗАЕС перевели на "холодну зупинку", 4-й блок - на "гарячу" – що це означає.

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