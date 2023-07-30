Окупанти посилили штурми в Мар'їнці: кидають в бій загони "шторм-Z"

Особливо окупанти активізувалися на напрямку Олександрівка - Мар'їнка.

Окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Там вони кидають у бій загони "шторм-Z", які переважно складаються з в'язнів.

Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"Продовжуємо стримувати російський наступ на околицях міста Мар'їнка. Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Йдеться про штурми загонів "шторм-Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка - Мар'їнка", - розповів він.

Шершень назвав район Мар'їнки "найгарячішим" напрямком фронту. Водночас українські війська продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Своєю чергою, ворог намагається контратакувати поблизу села Старомайорське Донецької області, яке нещодавно звільнили ЗСУ.

"У районі Роботине помічено посилення оборони ворога у живій силі, що прибула з Маріуполя", - додав Шершень.

Нагадаємо, Сили оборони України тим часом продовжують руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонщини. Напередодні було влучення у Чонгарський міст, через який ворог постачає озброєння.

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