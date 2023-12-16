Окупанти посилили удари керованими авіабомбами – Гуменюк розповіла про дії ворога

Російські окупанти все частіше використовують керовані авіаційні бомби для ударів по Україні.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що російські окупанти частіше використовують керовані авіаційні бомби (КАБ). Хоча ще пів року тому пуски таких бомб були поодинокими, тепер кількість ударів зросла до сотні на день.

Про це вона розповіла у коментарі "24 Каналу".

За її словами, у зоні відповідальності Сил оборони півдня протягом останнього тижня не спостерігалося вилетів ворожої тактичної авіації для скидання керованих авіабомб через погодні умови.

Окупанти працювали у віддалених районах, зокрема над акваторіями морів – Чорного й Азовського. Там росіянивипускали ракети Х-59 та Х-31.

Проте окупанти одразу почали бомбардування, коли трохи розвіявся туман й стало сприятливішим небо.

"Випускали до 20 КАБів за добу. У пріоритеті справді прибережні ділянки в нашій зоні відповідальності – і правий, і лівий берег. Там, де вони вважають, що можуть вибити наші позиції", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, Гуменюк попередила, що росіяни готують масовані ракетні атаки.

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