Окупанти посилили удари по Харкову та області: пошкоджені будинки, постраждала 5-річна дівчинка

Окупанти продовжують ракетні та артилерійські обстріли Харкова та області. Так, вчора близько 21:00 ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 23:00 над Шевченківським районам Харкова вибухнула ракета, попередньо – "Калібр". Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Вибито вікна будинку в Новобаварському районі.

Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її 5-річна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів.

Близько 00:30 ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське Роганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.

В Харкові були пошкоджені господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.

Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював с. Циркуни Харківського району. В селі сталося одразу 4 пожежі. Пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Поранення отримав 59-річний чоловік.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог веде обстріл наших позицій з реактивної та ствольної артилерії, веде розвідку за допомогою БпЛА.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив президенту РФ Володимиру Путіну бомбити Україну зі своєї території, привітав із Днем Незалежності. Диктатор побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

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