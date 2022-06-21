Окупанти посилять артобстріли і спробують захопити увесь Сєвєродонецьк найближчими днями - ISW

Найближчий тиждень стане вирішальним для оборони українського Сєвєродонецька, який намагатимуться взяти під повний контроль путінські загарбники.

Боротьба на напрямку Сєвєродонецька, очікується, що переросте у фазу істотнішого загострення.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська накопичують техніку навколо Тошківки і залучають техніку до Старобільська (приблизно в 40 км на північний схід від Сєвєродонецька в окупованій Росією Луганській області) для підтримки операцій у Сєвєродонецьку зі сходу.

Російські війська, ймовірно, продовжать направляти війська та техніку до Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення промислової зони найближчого тижня.

"Російські війська, ймовірно, продовжать зусилля із зачистки заводу "Азот" та завершення операції з оточення на південь від Сєвєродонецька та Лисичанська, піднявшись по трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ", - кажуть аналітики.

Крім того, припускають, що окупанти ще більше посилять артилерійські удари на схід від Бахмута вздовж Т1302, щоб створити умови для наступу на північ для оточення українських військ.

Також вказано, що російські війська навряд чи просунуться на Слов’янськ, оскільки вони зосереджують ресурси на завершенні захоплення Сєвєродонецька та решти Луганської області. Своєю чергою, російські джерела створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне і невдале просування в Слов'янськ з південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману.

Водночас аналітики кажуть, що український опір на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати "приєднання" цих територій. А партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Нагадаємо, Гайдай прокоментував нові терміни "захоплення" Луганщини росіянами.

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