Окупанти посилять наступ на півдні – майор ЗСУ назвав три напрямки

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман зазначив, що окупаційна армія РФ намагається атакувати позиції ЗСУ біля Кліщіївки і Андріївки для того, щоб вибити армію України із панівних висот.

Командування РФ навіть залучило частину новоствореної резервної 25-ї армії.

Про це він розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Але їм це не вдається. Найімовірніше, вони будуть посилювати південь на трьох напрямках – Бердянськ, Мелітополь, Волноваха, хоча все ж таки головне – залізниця, яка проходить через Токмак, Волноваху, Джанкой. Цією логістичною трасою йде все забезпечення усього південного угруповання росіян", - каже майор запасу ЗСУ.

Олексій Гетьман також вважає, що дощова погода восени не зупинить наступальні дії українських військових. Адже на фронті проти окупантів застосовують цілий комплекс заходів.

"Щодо сезону дощів – у нас восени можуть бути дощі, а можуть і не бути. Тому закладатися на те, що прийдуть дощі і все зупиниться… Нічого не зупиниться. Якщо пройде дощ, після нього певний час дійсно важко рухатися бездоріжжям важкою технікою, вона може зав’язнути. Але це не означає, що ми припинимо наші наступальні дії, припинимо бойові операції. Є багато чого робити, чекаючи, доки ґрунт стане твердим. Перегрупування, контрбатарейна боротьба, авіаційні удари тощо. Наші наступальні дії – це не лише рух важкої техніки суходолом. Це комплексні заходи", - резюмував Гетьман.

Нагадаємо, у Повітряних силах оцінили ризик ударів з території Білорусі.

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