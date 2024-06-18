Окупанти посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини: заява 3-ї ОШБр

Окупаційна армія Росії посилює атаки, щоб вийти до адміністративних кордонів Луганської області, маючи на меті захопити населені пункти Чернеччина – Першотравневе та Борова, незважаючи на великі втрати та опір з боку ЗСУ.

Про це йдеться в заяві Третьої окремої штурмової бригади.

"Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною – сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Проти підрозділів бригади – 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ", - розповіли військові.

У 3-ій ОШБр зазначили, що ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони із ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

"Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — це трьохсоті. На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня. Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі", - йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що окупанти обезголовили українського військовослужбовця на Донеччині.

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