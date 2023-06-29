Окупанти посилюють Бахмутський напрямок: перекинули повітряно-десантний полк

Російська окупаційна армія вирішила посилити Бахмутський напрямок на фронті. Для посилення цього району російські війська перекинули повітряно-десантний полк з Лиманського напрямку.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Крім того, росіяни додатково виділяють розрахунки протитанкових ракетних комплексів, щоб зупинити просування Збройних сил України.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку минулої доби, 28 червня, військові армії РФ оборонялися. Окупанти 431 раз артилерією та з РСЗВ обстріляли позиції, а також здійснили три авіанальоти по позиціях Сил оборони України. Зазначається, що на цьому напрямку було 18 боїв.

Відомо, що протягом доби на цьому напрямку було ліквідовано 103 військових РФ, поранено - 252, десятьох взяли у полон. Зокрема, знищено два танки, гармати, дрони, ЗРК та три польові склади з боєприпасами.

Ситуація на фронті

У четвер, 29 червня, розпочалася 491 доба російської повномаштабної військової агресії проти України. За даними зведення Генштабу, РФ надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

У Міноборони наголошують, що ЗСУ мають успіхи на Бахмутському та Бердянському напрямках. Зокрема, в напрямку Кліщіївки українські військові просунулися на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м. На Бердянському напрямку є просування 1300 м.

Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. Наразі там тривають запеклі бої. Крім того, українські захисники ведуть наступ широким фронтом.

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