Окупанти посилюють контроль над українсько-російським кордоном у Брянській та Курській областях – Генштаб

Окупанти посилюють контроль над українсько-російським кордоном у Брянській та Курській областях – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті протягом 22 травня.

Так, на Сіверському напрямку російські загарбники, які продовжують знищувати об'єкти культури в Україні, посилюють контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ввечері 22 травня.

Також росіяни проводять демонстраційні дії, аби не допустити переміщення резервів наших військ до Східної операційної зони.

"Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівський областях", – йдеться у повідомленні.

Тим часом, на Слобожанському напрямку армія РФ здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ.

Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ.

Нагадаємо, мер Харкова розповів подробиці відбудови міста і співпрацю із архітектором Норманом Фостером, який свого часу спроектував лондонський хмарочос Мері-Екс та офіс Apple. Наразі він бере участь у відновленні зруйнованого під час війни Харкова.

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