Окупанти посилюють обстріли Сумщини і влаштовують провокації на прикордонній території РФ - ОВА

Армія Російської Федерації щоденно посилює обстріли Сумської області.

Після звільнення регіону від окупантів країни-агресорки кілька тижнів було тихо. Втім, потім знову почалися обстріли з території Росії.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Росіяни ведуть обстріли практично вздовж усього кордону: Сумського, Конотопського, Шосткинського району, а також Білопільської громади.

"Спочатку (обстрілювали — Ред.) з мінометів. Потім підключилася важка артилерія. Потім це були авіаційні нальоти, бомбардування території області з гелікоптерів, які піднімалися над територією РФ; літаки, які заходи не далеко, але перетинали повітряну межу державного кордону і обстрілювали наші населені пункти ракетами типу повітря-земля", - розповів очільник області.

Крім того, 17 травня диверсійно-розвідувальна група окупантів безуспішно намагалася прорвати державний кордон. Під час бою українські захисники дали відсіч агресору. Втім, за словами Живицького, “є втрати серед наших військових".

Вже вранці 18 травня росіяни обстріляли Охтирку п’ятьма крилатими ракетами: пошкоджено школу, дитячий садочок, приватні будинки, церкву та магазини.

Керівник Сумської області також повідомив про провокації ворога на території РФ.

"Відселяють людей з прикордонних населених пунктів і обстрілюють житлові будинки, машини, щоб виправдати свої дії на території Сумщини, створювати пропагандиські картинки, що начебто Росія захищається, а не нападає на Україну", - розповів він.

Нагадаємо, Живицький розповідав про загрозу повернення окупантів до Сумської області. За його словами, загроза була, є і залишається.

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