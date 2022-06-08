Окупанти посилюють позиції на кількох напрямках: готуються до атак ЗСУ

Окупанти посилюють позиції на кількох напрямках: готуються до атак ЗСУ

Російські окупанти на Запорізькому, Харківському напрямку, а також в анексованому Криму.

Таким чином армія Російської Федерації готується до нових атак українських військових. Втім, разом з тим окупанти країни-агресорки можуть завдати ударів по Україні з території півострова.

Про це йдеться у зведенні речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника

"На Запорізькому російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 в якості довготривалих вогневих точок. У районі Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК “Искандер-М", - йдеться в його повідомленні.

За словами представника Міноборони, поповнюється ворог і "живою" силою. Зокрема, на Харківському напрямку росіяни щзосередилися на утриманні зайнятих позицій, перекинув у район с. Веселе (17 км на північний схід від Харкова) одну БТГр.

Як повідомлялося, на Волинському та Поліському напрямках військові Республіки Білорусь здійснюють переміщення окремих підрозділів армії до пунктів постійної дислокації. Ворог продовжує посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстрілювали наші території з мінометів.

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