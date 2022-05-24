Окупанти посилюють режим контролю: яка ситуація в Маріуполі 24 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Відродити його найближчим часом неможливо. Ситуація там надзвичайно складна. Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 23 травня.

Фільтрація та блокпости: в Маріуполі кадирівці почали патрулювати вулиці

В Маріуполі російські окупанти посилюють режим контролю. Вулиці міста патрулюють мобільні групи зі складу кадирівців, розповів радник міського голови Петро Андрющенко. Росіяни запровадили нову пропускну систему, облаштували блокпости та почали патрулювати місто.

З Маріупольського порту окупанти хочуть вивезти залізницею зерно та металопрокат

Окупанти продовжують грабувати та мародерствувати в Маріуполі. Зараз російські загарбники хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Для цього вони терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна.

Оприлюднили імена та фото зрадників від "ОПЗЖ", які допомагають окупантам знищувати місто

Маріупольська міська влада опублікувала список зрадників та колаборантів, які співпрацюють з російськими окупантами, зокрема, вони були корегувальниками вогню. Це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ".

У Маріуполі зростає загроза епідемії: місто потребує евакуації мешканців

Маріуполь, який майже повністю зруйнували війська держави-терористки Росії, потребує чергової евакуації мешканців. Місто внаслідок атак окупантів опинилося у складній гуманітарній ситуації. Зокрема, у Маріуполі існує загроза виникнення епідемій.

Фото: Associated Press

У Маріуполі люди облаштовують колодязі, щоб знайти хоч якусь воду

У центрі Маріуполя місцеві жителі облаштовують імпровізовані колодязі, щоб знайти хоч якусь воду. Вона не питна, але іншої просто немає.

Три предмети та русифікація навчання: що планують окупанти зробити зі школами в Маріуполі

У Маріуполі окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. У межах "адаптації" до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію Росії й математику.

Фото: Getty Images

За добу із Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли понад 250 людей, серед них діти

з Маріуполя до "фільтраційного" табору в селі Безіменне Донецької області доправили 257 маріупольців, серед них 30 дітей, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. "Вчора з Маріуполя до с. Безіменне депортовано 257 людей, зокрема 30 дітей", - написав він.

Червоний Хрест не публікуватиме дані полонених з "Азовсталі": як сім'ям дізнатися про них

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) не публікуватиме дані про виведених з "Азовсталі" українських військових та інформацію про їхню кількість. Рідні солдатів з "Азовсталі" можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ для отримання інформації.

Нагадаємо, вчителька англійської мови з Маріуполя розповіла, як пройшла фільтраційний табір та змогла виїхати з міста. Утім, жінка ще перебуває на непідконтрольній території, тому з міркувань безпеки її ім'я не називаємо.

Дзвінок з Маріуполя: жінка, яка пройшла фільтраційний табір та виїхала з міста

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