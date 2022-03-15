Окупанти посилюють свої війська на Харківському напрямку і зазнали значних втрат на Донбасі: як минула доба на фронті

Окупанти посилюють свої війська на Харківському напрямку і зазнали значних втрат на Донбасі: як минула доба на фронті

Росіяни продовжують наносити ракетно-бомбові удари, обстріли з артилерії та танків по об'єктах цивільної інфраструктури і населеним пунктам.

Російські окупанти продовжують застосовувати авіацію для підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками дев'ятнадцятої доби війни з Росією.

Росія формує додаткові окупаційні підрозділи для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противник запланував посилення угруповання своїх військ на Харківському напрямку.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів, обстріли з артилерії та танків по об'єктах цивільної інфраструктури і населеним пунктам.

Волинський напрямок

На Волинському напрямку зберігається висока імовірність провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування Білорусі у війну.

Полісся

На Поліському напрямку окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

Сіверщина

На Сіверському напрямку ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводить. Росіяни здійснюють перегрупування військ, вдосконалюють систему матеріально-технічного забезпечення, щоб відновити наступ в напрямку на Бровари.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка. Активних наступальних дій загарбники не проводять.

Для посилення угрупувань на напрямках на Суми, Охтирку, Харків та Ізюм ворог проводить перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах. Водночас, існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.

З метою доукомплектування підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії військовослужбовцям строкової служби РФ наполегливо пропонують переходити на контрактну службу.

Донбас і Південь

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти визначеними силами ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Камʼянське.

На Авдіївському напрямку в районі Кам’янки, під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти.

На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар.

На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українські воїни успішно відбили атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до висадки десанту не виявлено.

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