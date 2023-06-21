Окупанти посилюють терор на Запоріжжі – мешканцям Василівки заборонили пересуватися містом

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області посилила так звані контрдиверсійні заходи у тимчасово захопленій Василівці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів і їхніх родичів, які ще не встигли втекти з міста.

"Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється тим, хто не має російського паспорта.

Нагадаємо, росіяни починають повертатися на свої позиції, які були затоплені після знищення Каховської ГЕС.

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