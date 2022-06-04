Окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС: керівник "Енергоатому" - про ситуацію на станції

Окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС: керівник "Енергоатому" - про ситуацію на станції

Технічна ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС - контрольована, однак загарбники посилюють тиск на персонал станції.

Зокрема, росіяни продовжують вимагати погодження дій персоналу АЕС зі своїми командирами, однак, як наголошують в "Енергоатомі", у роботу станції не втручаються.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону керівник компанії Петро Котін у суботу, 4 червня.

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"Ситуація контролюється НАЕК "Енергоатом": технічна ситуація, радіаційна безпека. Ремонти й експлуатація станції контролюються нами, і персонал станції працює за нашими вказівками. Звичайно, є небезпека від того, що їхні дії можуть бути непередбачувані. Але поки що передумов для того, щоб ЗАЕС була відключена від енергосистеми України, у нас немає", - прокоментував Котін.

За даними української розвідки, на Запорізькій атомній електростанції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали. Це ставить під загрозу роботу АЕС.

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