Окупанти посилюють угруповання своїх військ на Сєвєродонецькому напрямку - Міноборони

Окупанти посилюють угруповання своїх військ на Сєвєродонецькому напрямку - Міноборони

У Міноборони повідомили про посилення угруповання окупантів на Сєвєродонецькому напрямку.

Росіяни переміщують техніку на Сєвєродонецькому напрямку і намагаються перегрупувати та посилити свої війська для наступу в напрямку Тернова та Рубіжного.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

“На Сєверодонецькому напрямку агресор посилює своє угруповання військ. Зокрема, через Сватове у напрямку Старобільська (40 км на північний схід від Сєвєродонецька) переміщено танки, ББМ, автомобільну та інженерну техніку”, - сказав він.

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На Бахмутському напрямку українські захисники перешкоджають спробам противника оточити Сили оборони у районах населених пунктів Оріхове та Гірське.

На Лиманському напрямку ворог б’є з артилерії в бік Сіверська, за 20 км на південний схід від Лимана.

"І там також окупант не припиняє спроб підготуватися до форсування річки Сіверський Донець", – уточнив речник Міноборони.

Також на напрямку Попасна — Миколаївка окупанти ввели два батальйони зі складу першого та другого армійських корпусів, які відновлювали свою боєздатність.

Мотузяник додав, що росіяни не припиняють інтенсивний вогневий вплив на позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях. Обстановка залишається складною, проте в цілому контрольованою українськими військами.

Також зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної цивільної інфраструктури на території України.

Нагадаємо, окупанти від початку війни зруйнували 11,3 тис. житлових будинків у Луганській області.

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