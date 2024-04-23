Окупанти поспіхом посилюють будівництво укріплень в Криму – яка причина: відео, фото

Росіяни активізували будівництво укріплень у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, на тлі активізації міжнародної допомоги Україні.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Будівництво укріплень проходить біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова.

Росіяни, зокрема зводять нові окопи, зміцнюють старі та посилюють охорону логістичних об'єктів.

Будівництво укріплень у тимчасово окупованому Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Будівництво укріплень у тимчасово окупованому Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Будівництво укріплень у тимчасово окупованому Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Ймовірно, це відбувається на тлі військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння Сил оборони України балістичних ракет ATACMS дуже непокоїть російську владу. Адже ці ракети у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою", - зазначили в "АТЕШ".

Нагадаємо, демократ Марк Ворнер розповів, що США можуть відправити допомогу для України, зокрема далекобійні системи ATACMS, уже наступного тижня.

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