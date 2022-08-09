Окупанти поспішають вивозити свої сім’ї з Херсонської області - ОВА

У російських окупантів в Херсонській області почалася паніка після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах.

Так, окупанти поспішають вивезти назад до Росії свої родини, які встигли перебратися до Херсонщини.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, напередодні Антонівський міст був оточений по обидва боки, місцевих жителів не допускали.

"Також через ці події почався масовий вивіз сімей військових Росії, що жили в Херсоні", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ поцілили по складах окупантів. Захисники України дістали до Генічеська.

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