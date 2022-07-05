Окупанти постійно завдають артобстрілів по чотирьох районах Харківщини: де найнебезпечніше (фото)

Окупанти постійно завдають артобстрілів по чотирьох районах Харківщини: де найнебезпечніше (фото)

Російські військові продовжують здійснювати ракетні та артилерійські обстріли мирного населення Харківської області.

У результаті обстрілів протягом минулої доби, 4 липня, є загиблі, також місцеві жителі отримали поранення.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, окупанти о 2 годині ночі завдали ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території.

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"Жодної військової інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає", - уточнив Синєгубов.

Крім того, протягом минулої доби ворог із артилерії та РЗСВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники.

У результаті обстрілів РФ в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка.

Синєгубов з посиланням на дані Генштабу повідомив, що на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні українських військових. В районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина.

"Українські захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами", - підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, окупанти понівечили будівлю Харківського університету мистецтв.

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