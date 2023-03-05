Окупанти постійно змінюють тактику біля Кремінної: Гайдай розповів, як діють росіяни

Окупанти постійно змінюють свою тактику біля Кремінної Луганської області. Росіяни наступають то сотнями піхоти, то кількома ротами важкої техніки.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Намагаються тактику міняти, хоча це їм мало чим допомагає. Скоріш за все, це залежить від тих підрозділів які там є. Насправді туди крім мобілізованих росіян відправляють ще і кадрові війська. Їх бачать, їх нищать. Іноді когось беруть в полон і таким чином дізнаються, хто саме йшов в наступ", - розповів він.

За словами Гайдая, декілька днів тому окупанти наступали у складі понад 200 піхотинців (близько трьох рот). Натомість згодом намагалися штурмувати просто двома ротами важкої техніки.

"Вони намагаються шукати слабкі місця, шукають можливості продавити нашу оборону, але все повністю контрольоване нашими Силами оборони", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА також розповів, що окупанти зосередили "всі зусилля" на Кремінній. Також постійно обстрілюється Білогорівка, утім українські захисники тримають оборону.

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