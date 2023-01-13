Окупанти потрапили у пастку в Соледарі: захисник розповів про події навколо міста

У Соледарі ввечері 13 січня відбуваються артилерійські дуелі між ЗСУ та окупантами, місто стало для ворога справжньою пасткою.

Про це український захисник Соледара Петро Волощенко з позивним "Стоун" розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Боєць зазначив, що найманцям ПВК "Вагнер" до вечора 13 січня вдалося вийти тільки на "якусь частину міста".

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"Вони захопили якусь частину міста, вони туди заходять, але вся частина міста, де вони знаходяться, вона під постійним наглядом нашої повітряної аеророзвідки. Ми координуємо точні удари по місцю скупчення", – описав ситуацію Волощенко.

Він також пояснив, чому Соледар виявився справжньою пасткою для окупантів.

"Вони (росіяни – ред.) потрапили в пастку в Соледарі, самі того не підозрюючи. Місто виявилося незручним для міських боїв. Вони не можуть підвести важку техніку. Вони можуть працювати далекою артилерією – так як і ми. Йдуть артилерійські дуелі, контрбатарейні удари", – розповів боєць ЗСУ.

Нагадаємо, за даними українського Міноборони, Росія кинула ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу там. Усю ніч проти 13 січня в Соледарі тривали важкі бої, тривають вони і зараз. Місто перебуває під контролем ЗСУ, попри пропагандистські протилежні заяви ворога.

Як пояснили у Держдепі США, Соледар не має жодного стратегічного значення, тому заяви російської влади про начебто повний контроль над містом потрібні виключно для демонстрації успіхів на фронті.

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