Окупанти потрапили в пастку в Сєвєродонецьку, а тепер ЗСУ "рвуть" їх, як леви – Арестович

Окупанти потрапили в пастку в Сєвєродонецьку, а тепер ЗСУ "рвуть" їх, як леви – Арестович

Російські війська потрапили в пастку в Сєвєродонецьку, а ЗСУ провели успішний контрудар.

Українські військові заманили росіян в пастку в Сєвєродонецьку, вдало "здавши" місто, а тепер "рвуть" ворога.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, вдало "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває у шоці", – зазначив Арестович.

За його словами, росіяни вже відрапортували про взяття Сєвєродонецька, коли українські війська завдали жорсткого зустрічного контрудару.

"І зараз мочать московських товаришів у м'ясо, не дивлячись на їхню перевагу в авіації та артилерії. Наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти", – сказав представник ОП.

Арестович визнав, що у Сєвєродонецьку тривають дуже жорсткі бої, адже російське командування зараз кидає усі сили, що має, на утримання Сєвєродонецька.

"Наші реально рвуть зараз супротивника, як леви, не зважаючи на його вогневу перевагу. З'явилися перші полонені зі складу російських військ. Але не всім так пощастило. Битва не закінчена. Наші рвуть, рвуть, рвуть. Ось це – майстерність. Крутіше супротивника", – підсумував він.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, але ті не відходять.

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