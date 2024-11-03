Окупанти потужно атакують на двох напрямках: Генштаб повідомив, що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення. Найбільше атак ворог здійснив на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув шість КАБів.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 23 наступальні дії агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів позицій ЗСУ в районі Трудового та Максимівки.

Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив про значні втрати противника за добу. Більше про це читайте у новині.

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