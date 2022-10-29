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Окупанти потужно обстріляли Нікополь: виникла пожежа на АЗС, пошкоджено багатоповерхівки і фабрику

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Окупанти потужно обстріляли Нікополь: виникла пожежа на АЗС, пошкоджено багатоповерхівки і фабрику

Фото: Associated Press

Поранення отримав один мешканець міста.

У ніч проти 29 жовтня російська армія активно обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удари окупантів потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами керівника області, найбільше від російских атак постраждав Нікополь. Внаслідок атак поранення отримав  39-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні. Стан чоловіка середньої тяжкості. 

У місті пошкоджено вісім багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі. Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих, наголосив Резніченко.

"У решті районі ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, розпочалась 248  доба війни. Росіяни наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ЗСУ відбили атаки на Донеччині - в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське.

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Дата публікації
Перегляди
360
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