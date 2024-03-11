Окупанти потужно вгатили по Одещині: бойова робота тривала півтори години, є "прильоти"

Росіяни знову влаштували масовану атаку по Одеській області. Гатити почали о другій ночі.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО. 10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини", - йдеться у повідомленні.

Однак, не вдалось уникнути влучань.

В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Раніше ЗСУ попереджали про атаку ударних дронів на півдні.

Кріім того, окупанти завдали удару по Харкову іранськими ударними безпілотниками Shahed.

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