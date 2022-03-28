Окупанти повертаються на територію Росії і Білорусі, аби відновити боєздатність — Міноборони

Окупанти повертаються на територію Росії і Білорусі, аби відновити боєздатність — Міноборони

В певних районах російська армія вже не може вести наступальних дій .

Наразі досить велика частка російських підрозділів змушена виходити з України до Росії чи Білорусі, аби відновити свою боєздатність.

Про це на брифінгу 28 березня заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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"Можу сказати, що досить велика частина російських підрозділів змушена виводити свої підрозділи, свої війська за межі України на територію Росії або ж територію Білорусі для того, аби відновити боєздатність, поповнити боєприпаси, оскільки наявними силами і засобами в певних районах російська армія наступальних дій вести вже не може", — розповів Мотузяник.

Водночас, скільки саме окупантів повернулись на російську територію, речник Міноборони не сказав.

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