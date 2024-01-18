Окупанти повністю знищили школу в Чугуєві: загинула жінка, є поранені (фото)

Внаслідок ворожого удару загинула працівниця школи, ще декілька працівників навчального закладу та мешканці навколишніх будинків отримали поранення.

Минулої ночі Чугуївська громада на Харківщині знову зазнала удару з боку російських агресорів. Цього разу його мішенню стала одна з шкіл Чугуєва – вона повністю знищена.

Про це повідомила очільниця Чугуєва Галина Мінаєва у Facebook.

"Але наша головна втрата більш страшна та незворотна: на своєму робочому місці загинула жінка, працівник школи. Ще декілька людей, працівники навчального закладу та мешканці навколишніх будинків, отримали поранення. Як бачимо, ворог продовжує цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру нашої громади, як і тисяч інших громад України", - написала Мінаєва.

Мер Чугуєва висловила співчуття близьким та рідним загиблої жінки, та пообіцяла, що усі постраждалі отримають всю необхідну допомогу.

"Впевнена - цей черговий прояв варварства з боку нашого ворога лише більш згуртує Чугуївську громаду", - наголосила вона.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300.

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