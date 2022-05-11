Окупанти повністю знищили в Україні 101 лікарню - МОЗ

Снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів.
Від початку повномасштабної війни Росії окупанти повністю знищили в Україні 101 лікарню.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Вже 77 днів поспіль російські терористи обстрілюють житлові квартали та цивільні об’єкти. Снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів. 101 лікарня знищена вщент без можливості відновлення", - йдеться у дописі.
Також за даними МОЗ, російські загарбники зруйнували 450 аптек. Майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги розстріляно чи захоплено ворогом.
"За кожною цією цифрою – життя сміливого українця. Життя того, хто вчасно не доїхав до лікарні, або кому не було куди їхати, або того, кого просто не пропустили російські військові, і вони не змогли вчасно отримати необхідну медичну допомогу", - зазначили у Міністерстві.
Нагадаємо, ВООЗ доставила до України 20 машин швидкої допомоги, які здатні працювати навіть у найбільш важкодоступних районах.
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